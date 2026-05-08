Zanda alla Meloni | Manca il senso dello Stato nel governo

Il senatore del Partito Democratico ha criticato la presidente del Consiglio, sostenendo che nel governo manca il senso dello Stato. La polemica è scaturita dalla gestione della Biennale, che ha portato a un attacco pubblico. La discussione ha suscitato attenzione all’interno del partito di maggioranza, sollevando interrogativi sui possibili effetti sulla coesione interna. La controversia si inserisce in un contesto di tensioni politiche e divergenze tra le forze di governo.

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? Domande chiave Perché la gestione della Biennale ha scatenato l'attacco di Zanda?. Come influirà questa polemica sulla tenuta interna del Partito Democratico?. Chi ha davvero deciso sulla questione del padiglione russo alla Biennale?. Quali conseguenze avrà il silenzio di Meloni sulla coesione del governo?.? In Breve Divergenza tra presidente Buttafuoco e ministro Giuli sulla gestione padiglione russo alla Biennale.. Zanda fu capogruppo Pd al Senato tra il 2013 e il 2018.. Schlein deve gestire le tensioni interne tra correnti del partito democratico.. Critica scaturisce dal silenzio di Meloni su questioni amministrative e culturali delegate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zanda alla Meloni: “Manca il senso dello Stato” nel governo Notizie correlate Governo Meloni, Mattarella blocca il dl Sicurezza, destra nel caos, Schlein: “Sono in stato confusionale”e notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Morte di Riccardo Magherini: l’Avvocatura dello Stato ricorre alla Cedu. Il legale di famiglia: “Gesto disperato del governo”FIRENZE – L’Avvocatura dello Stato, come riporta oggi, 20 aprile 2026 La Repubblica, ha presentato ricorso contro la condanna inflitta all’Italia... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Luigi Zanda sulle divisioni a destra: Manca il senso dello Stato nella maggioranza; Non ha senso dello Stato. L'attacco di Zanda alla Meloni. Così lo storico dem esiliato da Schlein prova a tornare in campo.