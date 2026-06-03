Prima gli italiani | solidarietà internazionale non può sostituire doveri dello Stato le tasse non sono un fondo senza limiti

Notizia in breve

Un politico ha affermato che la solidarietà internazionale non può sostituire i doveri dello Stato e che le tasse devono avere limiti. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione dell’anniversario della Repubblica, sottolineando che i valori della Carta costituzionale devono essere rispettati e applicati. Non sono stati indicati dettagli specifici su misure o interventi concreti, ma si è insistito sulla responsabilità dello Stato nel garantire i servizi e il rispetto delle norme fiscali.