Prima gli italiani | solidarietà internazionale non può sostituire doveri dello Stato le tasse non sono un fondo senza limiti
Un politico ha affermato che la solidarietà internazionale non può sostituire i doveri dello Stato e che le tasse devono avere limiti. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione dell’anniversario della Repubblica, sottolineando che i valori della Carta costituzionale devono essere rispettati e applicati. Non sono stati indicati dettagli specifici su misure o interventi concreti, ma si è insistito sulla responsabilità dello Stato nel garantire i servizi e il rispetto delle norme fiscali.
Consegnato ai posteri l’80^ anniversario della Repubblica con tutti i suoi valori, attuati o, talvolta forse, anche calpestati in barba ai fini insiti nei punti programmatici della Costituzione, non si può non ricordare che negli ultimi anni l’Italia ha destinato risorse sempre più consistenti al so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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