L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana | seminario all' Università degli Studi di Palermo
Il 15 maggio 2026, presso l'Università degli Studi di Palermo, si svolgerà un seminario dedicato all’autonomia finanziaria della Regione Siciliana. L’evento si terrà dalle 9:30 alle 12:30 e si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto Siciliano. Durante il seminario saranno affrontati vari aspetti relativi alle fonti di finanziamento e alle modalità di gestione delle risorse regionali.
Il 15 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, in occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto Siciliano (15.5.1946-15.5.2026), il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Dems) dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà, nell’Aula Magna.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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