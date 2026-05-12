L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana | seminario all' Università degli Studi di Palermo

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026, presso l'Università degli Studi di Palermo, si svolgerà un seminario dedicato all’autonomia finanziaria della Regione Siciliana. L’evento si terrà dalle 9:30 alle 12:30 e si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto Siciliano. Durante il seminario saranno affrontati vari aspetti relativi alle fonti di finanziamento e alle modalità di gestione delle risorse regionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 15 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, in occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto Siciliano (15.5.1946-15.5.2026), il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Dems) dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà, nell’Aula Magna.🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Morto a Palermo Mario D'Acquisto, fu presidente della Regione Siciliana dopo l'omicidio MattarellaE’ morto a Palermo, Mario D’Acquisto, 95 anni, esponente storico della Dc, presidente della Regione Siciliana dal 1980 al 1982 (dopo l’omicidio di...

L’intelligenza artificiale al servizio della salute: a Palermo un seminario promosso dall'Ordine degli infermieriDomani, 25 marzo 2026, l’Aula Magna dell’Ordine dei medici ospiterà l’evento formativo su Ai e Evidence Based Practice.

Argomenti più discussi: L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana, negli 80 anni dello Statuto; Statuto Siciliano, ottant'anni dopo: Palermo mette sotto la lente l'autonomia finanziaria della Regione; 80 anni fa nasceva lo Statuto Siciliano, giornata di studi all’Università di Palermo; Opportunità o zavorra: Repubblica riflette su 80 anni di autonomia.

regione siciliana l autonomia finanziaria dellaRegione, il piano delle assunzioni: c’è il via libera della Corte dei contiPALERMO- Via libera della Corte dei conti al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 della Regione Siciliana. livesicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web