Vertice alla Continassa tra Spalletti dirigenza e proprietà | si è varato un piano preciso per il mercato e non solo I dettagli

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una riunione alla Continassa ha visto coinvolti l’allenatore, la dirigenza e la proprietà per definire un piano dettagliato legato al mercato e ad altri aspetti. È stato stabilito un piano preciso per la prossima stagione, con l’obiettivo di iniziare subito con i primi acquisti. La giornata è risultata decisiva per l’organizzazione futura del team, con decisioni condivise tra tutte le parti coinvolte.

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