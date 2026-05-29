Una riunione alla Continassa ha visto coinvolti l’allenatore, la dirigenza e la proprietà per definire un piano dettagliato legato al mercato e ad altri aspetti. È stato stabilito un piano preciso per la prossima stagione, con l’obiettivo di iniziare subito con i primi acquisti. La giornata è risultata decisiva per l’organizzazione futura del team, con decisioni condivise tra tutte le parti coinvolte.

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© Juventusnews24.com - Vertice alla Continassa tra Spalletti, dirigenza e proprietà: si è varato un piano preciso per il mercato e non solo. I dettagli

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