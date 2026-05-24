Yildiz non è sceso in campo contro Torino e Juventus a causa di un infortunio. La squadra ha disputato due partite senza il suo contributo, con risultati differenti. In una gara ha ottenuto una vittoria, nell’altra una sconfitta. La sua assenza ha influenzato le scelte tattiche e la rotazione dei giocatori. La squadra dovrà adattarsi alle assenze del numero 10 nelle prossime partite della stagione.

Yildiz è assente per Torino Juve, forfait del numero 10: come sono andate le due partite senza di lui e come cambiano i bianconeri. La Juventus ha ufficialmente diramato l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta contro il Torino, match valido per la trentottesima e decisiva ultima giornata del campionato di Serie A. Questa attesissima stracittadina, che farà calare il sipario in modo definitivo sulla complessa stagione agonistica della Vecchia Signora, andrà in scena questa sera, domenica 24 maggio, sul rettangolo verde dello stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 20:45, in una serata dalle grandissime emozioni che decreterà i verdetti finali del torneo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz salta Torino Juve, forfait ufficiale del numero 10: due partite senza il turco in stagione, come sono andate e come cambiano i bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Yildiz, come sta il turco? Le condizioni del numero 10 bianconero in vista di Juve VeronaIn vista della partita tra Juventus e Verona, si è parlato delle condizioni di Yildiz, centrocampista turco della squadra.

Yildiz leader vero (anche nei numeri): in Udinese Juve ha toccato quota 10 gol e 10 assist in stagione. Dentro al momento del turcoYildiz, attaccante dell'Udinese, ha segnato 10 gol e fornito 10 assist in questa stagione, contribuendo alla vittoria contro la Juventus con un...

Temi più discussi: La Juve perde Yildiz per infortunio: salta il Torino; Juve, tegola per Spalletti: fastidio al polpaccio, Yildiz salta il derby; Juve, tegola Yildiz: stop per un fastidio al polpaccio in allenamento, salta il derby col Torino; Juve, Yildiz si ferma e salta il derby: contro il Torino non ci sarà. Che tegola per Spalletti!.

Thread di partita: Juventus Torino vs ACF Fiorentina Risultato dal vivo | Serie A 25/26 | 17 maggio 2026 reddit

Yildiz è assente per Torino Juve, forfait del numero 10: come sono andate le due partite senza di lui e come cambiano i bianconeriYildiz è assente per Torino Juve, forfait del numero 10: come sono andate le due partite senza di lui e come cambiano i bianconeri La Juventus ha ufficialmente ... calcionews24.com

Juve, i convocati di Spalletti per il derby contro il Torino: le scelte su Vlahovic e YildizL'allenatore dei bianconeri ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per l'ultima partita di campionato: la lista completa ... corrieredellosport.it