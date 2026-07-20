Lamine Yamal, 19enne, ha partecipato al suo primo mondiale, vincendo la finale contro l’Argentina. Durante la manifestazione, ha condiviso momenti di festa, tra balletti con un compagno, baci con il fratellino e la fidanzata. La sua presenza in campo e le celebrazioni sono state documentate attraverso foto e video condivisi sui social. Yamal ha attirato l’attenzione per la sua giovane età e il ruolo nel successo della squadra.

Per Lamine Yamal il primo mondiale in carriera si conclude con la vittoria in finale contro l'Argentina. All'età di 19 anni e 6 giorni lo spagnolo diventa il terzo giocatore più giovane della storia a disputare una finale Mondiale, dopo Pelè nel 1958 e Giuseppe Bergomi nel 1982, e superando Messi tra i dieci marcatori più giovani a segnare la prima rete al Mondiale col gol contro l'Arabia Saudita. Dopo il fischio finale il diciannovenne è passato ai festeggiamenti con i compagni, con la fidanzata, il fratellino e gli amici, uno show spontaneo di un 19enne. Re Felipe VI e la regina Letizia, presenti al MetLife per assistere alla partita insieme al Presidente Pedro Sánchez, hanno premiato la Spagna campione del mondo, unico momento istituzionale della festa di Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal, così festeggia un fenomeno 19enne: dai balletti con Nico ai baci con fratellino e fidanzata

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