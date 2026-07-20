lamine yamal festeggia la vittoria ai mondiali 2026 con la fidanzata il tenero post partita del campione

Lamine Yamal ha condiviso un’immagine con la fidanzata sui social, dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. La finale si è conclusa con la squadra spagnola che ha battuto l’Argentina in una partita combattuta. La vittoria è arrivata il 19 luglio, in una notte che ha segnato un momento storico nel calcio mondiale. Il giovane giocatore ha pubblicato il post poco dopo aver festeggiato sul campo con la nazionale.

La notte magica del 19 luglio ha incoronato la Spagna Regina del calcio mondiale, in una finale da brividi contro l’ Argentina che resterà impressa a lungo nella storia dello sport. Ma noi guardiamo oltre il rettangolo verde per scavare nelle emozioni più vere, perché sappiamo bene che i momenti più belli spesso si consumano a bordo campo, lontano dai riflettori della cronaca sportiva. E il protagonista assoluto di questa favola romantica, dentro e fuori dagli schemi di gioco, è ancora una volta lui: il golden boy del calcio mondiale, Lamine Yamal. Lamine Yamal Campione del Mondo, l’abbraccio con la fidanzata Inés García Santos. A soli 19 anni, il fenomeno della Roja ha sollevato al cielo la Coppa del Mondo 2026 dopo una prestazione magistrale che ha consacrato il suo immenso talento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Lamine Yamal festeggia la vittoria della Spagna con il fratellino Keyne

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