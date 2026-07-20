Wyness spaventa l’Inter | Il futuro di Spence? Andrà all’Everton ma tutto dipende dal Tottenham e Neco Williams

Un dirigente ha dichiarato che il futuro di Djed Spence potrebbe essere all’Everton, ma tutto dipende dal Tottenham e da Neco Williams. La trattativa per il trasferimento del terzino, che ha giocato con la maglia dell’Inghilterra ai Mondiali, sembra in fase di definizione, con il giocatore che potrebbe lasciare il Tottenham. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi tra le due squadre.

Inter News 24 Wyness, intervistato da Football Insider, ha parlato così del futuro di Djed Spence, giocatore seguito con interesse anche dall’Inter. Il futuro di Djed Spence, terzino del Tottenham e protagonista con la maglia dell’ Inghilterra ai recenti Mondiali, sembra essere sempre più lontano da Londra. Sebbene il suo nome sia stato accostato con insistenza all’ Inter nelle ultime settimane, arrivano scenari differenti dal Regno Unito. Keith Wyness, ex amministratore delegato di Everton e Aston Villa, ha rilasciato un’intervista al portale Football Insider esponendo una tesi chiara: il destino dell’ex Genoa sarebbe segnato in direzione Liverpool, sponda Everton. 🔗 Leggi su Internews24.com

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