Spence c’è distanza! L’Inter prepara un’offerta da oltre 35 milioni ma il Tottenham chiede di più

L'Inter ha messo sul tavolo un'offerta superiore ai 35 milioni di euro per il terzino ex Genoa, ma il Tottenham richiede più di 50 milioni. La trattativa tra le due squadre resta aperta, con differenze di cifra che al momento non si sono ancora colmate. La distanza tra le richieste del club inglese e l'offerta dell'Inter si mantiene consistente.

di Paolo Moramarco Spence, c’è distanza! L’Inter prepara un’offerta da oltre 35 milioni, ma il Tottenham chiede oltre 50 milioni per il terzino ex Genoa. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, concentrandosi su rinforzi mirati per la rosa di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club ha avanzato un’offerta da 35 milioni di euro più bonus al Tottenham per Djed Spence, profilo individuato come alternativa a Marco Palestra. L’accordo, tuttavia, non è ancora vicino, considerando che il club inglese richiede oltre 50 milioni per lasciar partire l’esterno destro. Spence è diventa un’opzione solo dopo il mancato arrivo di Palestra, l’Inter ha virato su Anan Khalaili, con la trattativa per il classe 2004 israeliano ormai nelle fasi avanzate, favorita anche da motivazioni economiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

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