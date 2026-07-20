Lo show di Raw del 20 luglio si apre con Seth Rollins sul ring. Tra gli incontri in programma, ci sono una sfida tra Jacob Fatu e LA Knight. Lo spettacolo si svolge alla Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. L’evento avvicina l’appuntamento di SummerSlam, con diverse superstar pronte a confrontarsi e alcuni sviluppi che potrebbero influenzare le rivalità in vista del prossimo grande evento.

Questa notte la WWE torna in scena con un nuovo episodio di Monday Night Raw, in programma dalla Little Caesars Arena di Detroit, Michigan. Lo show rappresenta un altro importante passo di avvicinamento a SummerSlam, con diverse superstar attese sul ring e alcuni sviluppi che potrebbero influenzare le rivalità in vista del Premium Live Event. Seth Rollins apre la puntata. La WWE ha annunciato che sarà Seth Rollins ad aprire lo show. L’ex World Heavyweight Champion prenderà la parola in vista della sua imminente opportunità titolata a SummerSlam, dove proverà a conquistare il World Heavyweight Championship. Dopo gli ultimi sviluppi, c’è grande curiosità per capire quale messaggio lancerà ai suoi avversari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Raw, la card del 20 luglio. Seth Rollins apre lo show, sfida tra Jacob Fatu e LA Knight

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