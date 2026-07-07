Nel corso di RAW del 6 luglio, Seth Rollins è salito sul ring e ha affrontato i successi ottenuti insieme a Roman Reigns nel corso degli anni. Durante l’evento, è stato annunciato un incontro tra LA Knight e Roman Reigns, con Seth Rollins coinvolto nel discorso. La serata si è concentrata sulla rivalità tra i tre wrestler, con momenti di confronto e promozioni sul ring.

Nel corso dell’episodio di RAW del 6 luglio, Seth Rollins è salito sul ring per parlare dei numerosi successi e riconoscimenti conquistati da lui e Roman Reigns nel corso degli anni. Rollins ha aperto RAW parlando del suo imminente match per il World Heavyweight Championship contro Reigns a SummerSlam.. @WWERollins has BUSINESS to take care of with Roman Reigns and the World Heavyweight Title! pic.twitter.comnnEAk5PDIA — WWE (@WWE) July 7, 2026 Ripercorrendo i tempi dello Shield, ha sostenuto che Reigns sia sempre stato la vera scelta della compagnia. Ha ribadito che Reigns è sempre stato il “ prescelto ”, ammettendo quanto questa situazione gli abbia dato fastidio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: LA Knight contro Roman Reigns e Seth Rollins, duro sfogo a RAW

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LA Knight calls out Seth Rollins - WWE RAW 7/6/2026

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