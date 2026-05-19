WWE | LA Knight contro tutti a Raw nel mirino gli Usos e Seth Rollins

Da zonawrestling.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di RAW, LA Knight è tornato in scena e si è mostrato nel backstage insieme agli Usos. La sua presenza ha attirato l’attenzione, considerando le recenti tensioni tra i wrestler. La scena è avvenuta nel contesto di una sequenza che ha coinvolto anche Seth Rollins, con il quale sembra esserci un certo confronto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura della discussione o sui piani futuri di LA Knight all’interno del roster della WWE.

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LA Knight è tornato all’interno della programmazione della WWE durante l’episodio della notte scorsa di RAW, comparendo in un segmento nel backstage insieme agli Usos. Nel corso della puntata, Knight ha affrontato Jimmy e Jey Uso mentre i due stavano parlando del Tribal Combat ormai ufficiale tra Jacob Fatu e Roman Reigns. Knight ha criticato duramente il comportamento recente degli Usos, ricordando che avevano combattuto insieme contro The Vision a WrestleMania 42, ma sostenendo che ora si stiano comportando esattamente come la fazione heel attaccando Fatu in superiorità numerica. Ha poi dichiarato che continuerà a fare ciò che ritiene giusto, anche se questo dovesse costargli caro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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