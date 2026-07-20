Durante il kickoff di SummerSlam, CM Punk e Cody Rhodes si sono incontrati faccia a faccia, pochi giorni dopo un acceso scontro nel backstage di Saturday Night’s Main Event. Punk ha cercato di chiedere scusa, ma Rhodes non ha mostrato disponibilità a perdonarlo. La tensione tra i due si è fatta evidente prima del loro incontro per il titolo Undisputed WWE Championship.

CM Punk ha provato a chiedere scusa. Cody Rhodes, però, non era disposto a perdonarlo. A distanza di appena una notte dal loro acceso confronto nel backstage di Saturday Night’s Main Event, i due rivali per l’ Undisputed WWE Championship si sono ritrovati faccia a faccia durante il Kickoff Show di SummerSlam. Ma invece di lasciarsi tutto alle spalle, hanno ripreso esattamente da dove avevano interrotto, con Cody che ha respinto le scuse di Punk prima che il confronto degenerasse rapidamente. Cody Rhodes rifiuta le scuse di CM Punk. Rhodes ha ammesso di non essere orgoglioso di quanto accaduto la sera precedente, ma ha anche chiarito di non avere alcuna intenzione di ritrattare ciò che aveva detto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La rivalità tra CM Punk e Cody Rhodes esplode, faccia a faccia infuocato prima di SummerSlam

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CM PUNK VS CODY RHODES SUMMERSLAM

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