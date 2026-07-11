Durante l'apertura di SmackDown del 10 luglio, si è annunciato che CM Punk difenderà il WWE Championship contro Cody Rhodes a SummerSlam, che si terrà il 1° e 2 agosto a Minneapolis. Cody Rhodes ha ricordato a Punk una promessa fatta mesi prima, e Punk ha risposto con una parola, rendendo ufficiale il match. I due si sono stretti la mano, confermando l’accordo.

CM Punk difenderà il WWE Championship contro Cody Rhodes a SummerSlam, in programma il 1° e 2 agosto a Minneapolis. L’accordo è arrivato nel segmento d’apertura di SmackDown del 10 luglio, dal Paycom Center di Oklahoma City: Cody ha ricordato a Punk la promessa fatta mesi fa, Punk ha risposto con una sola parola e il match è diventato ufficiale. Nick Aldis torna GM di SmackDown e presenta il nuovo campione. Lo show si è aperto con Nick Aldis sul ring, che ha annunciato di essere stato reintegrato nel ruolo di General Manager di SmackDown. Da lì la presentazione del nuovo campione WWE. CM Punk è entrato in jeans e maglietta, con la cintura in... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk e Cody Rhodes decidono il main event di SummerSlam con una stretta di mano

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CM Punk and Cody Rhodes in-ring angle 4/20/26 REACTION VIDEO

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