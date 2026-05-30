Jim Ross ha commentato il percorso di Danhausen, affermando che in AEW non gli è stata data una vera chance. Nel suo podcast, ha sottolineato che il personaggio ha avuto successo in WWE, ma in AEW non ha raggiunto risultati simili. Ross ha spiegato che l’azienda non ha saputo valorizzare correttamente la figura di Danhausen durante il suo periodo in federazione.

Nell’ultima puntata del suo podcast Grilling JR, Jim Ross si è soffermato sul caso Danhausen, analizzando il successo commerciale del personaggio in WWE e ripercorrendo quello che a suo dire era andato storto nel periodo trascorso in AEW. Dal punto di vista del merchandising, Danhausen è diventato uno dei nomi più redditizi della compagnia di Stamford, conquistando il pubblico anche sul piccolo schermo. I numeri di vendita che fanno rumore. Jim Ross ha raccontato di aver ricevuto informazioni dirette su quanto stia vendendo il personaggio: “Qualcuno questo weekend in giro — ma chi diavolo era? — mi stava parlando della popolarità di Danhausen, di quanti prodotti vende davvero e di come stanno uscendo questi numeri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Ross boccia la AEW su Danhausen: “Non gli abbiamo mai dato una vera chance”

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