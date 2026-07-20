WWE | Danhausen colpisce ancora maledice l’Argentina prima della finale dei Mondiali
Danhausen ha colpito ancora, lanciando una maledizione contro l’ Argentina poco prima della sconfitta della nazionale nella finale della Coppa del Mondo. Domenica sera si è disputato l’atto conclusivo del torneo di calcio, con le due grandi potenze Argentina e Spagna a contendersi il titolo. Prima della partita, durante una sessione di autografi al Fanatics Fest, a Danhausen è stato chiesto quale squadra stesse “maledicendo” ai Mondiali. La star della WWE ha risposto senza esitazioni: “Argentina”. Ancora una volta, la presunta maledizione avrebbe avuto effetto: l’ Argentina è stata infatti sconfitta dalla Spagna per 1-0 dopo i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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