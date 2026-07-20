Danhausen ha colpito ancora, lanciando una maledizione contro l’ Argentina poco prima della sconfitta della nazionale nella finale della Coppa del Mondo. Domenica sera si è disputato l’atto conclusivo del torneo di calcio, con le due grandi potenze Argentina e Spagna a contendersi il titolo. Prima della partita, durante una sessione di autografi al Fanatics Fest, a Danhausen è stato chiesto quale squadra stesse “maledicendo” ai Mondiali. La star della WWE ha risposto senza esitazioni: “Argentina”. Ancora una volta, la presunta maledizione avrebbe avuto effetto: l’ Argentina è stata infatti sconfitta dalla Spagna per 1-0 dopo i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Danhausen colpisce ancora, “maledice” l’Argentina prima della finale dei Mondiali

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