Spagna-Argentina | data e orario della finale dei Mondiali 2026

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, noto anche come New York New Jersey Stadium durante l’evento. La partita è programmata per le 21 ora locale, le 15 in Italia.

Appuntamento domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, rinominato per i Mondiali come New York New Jersey Stadium, alle 21 (ore italiane), le 15 a New York. Da una parte la Spagna, sedici anni dopo l’ultima volta. Dall’altra l’ Argentina, per la seconda edizione consecutiva. È la finale del Mondiale. Si affrontano le due nazionali davanti a tutte nel ranking Fifa e quelle che, in modo diverso, si sono rivelate più squadra: la Roja con il gioco e l’organizzazione, l’Albiceleste con il cuore e il carattere. Una partita attesissima, anche perché vede contrapporsi per la prima volta la stella di Lionel Messi con l’astro nascente Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Open.online

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Mondiali 2026, Argentina-Spagna in finale: data, orario e dove vederla in tvLa finale dei Mondiali 2026 si svolgerà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con calcio d’inizio alle 21 ora italiana.

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