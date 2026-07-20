Le pagelle di Spagna-Argentina | i migliori e i peggiori della finale dei Mondiali

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali per la seconda volta, battendo l’Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres. La partita si è conclusa senza altri reti, con la Spagna che ha conquistato il titolo mondiale.

La Spagna è campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse superano l’Argentina 1-0 con un gol dopo i tempi supplementari di Ferran Torres. Primo tempo con poche emozioni con gli spagnoli a fare sempre la partita. L’Argentina è senza energie e Messi non riesce ad entrare nel gioco. Col passare dei minuti le Furie Rosse prendono il sopravvento senza però trovare il guizzo vincente. L’espulsione per doppio giallo di Enzo Fernandez fa diventare la partita un assedio. Si va ai supplementari. Ferran Torres porta la Spagna sul tetto del mondo, nell’ultima di Messi ai Mondiali. Spagna. Unai Simon 6 - Specialista nelle uscite a metà campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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