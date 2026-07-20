La finale del WTA 250 di Iasi si è giocata questa mattina, dopo un ritardo di quasi 24 ore causato dal maltempo. Mayar Sherif ha vinto il titolo, dopo che la rivale si è ritirata durante il match. Sherif aveva dominato i primi set prima dell'interruzione, e ha concluso la partita senza dover disputare gli ultimi giochi. La finale era prevista domenica, ma si è svolta solo questa mattina.

Con quasi 24 ore di ritardo, a causa del maltempo che non ha consentito il regolare svolgimento della finale nella giornata di domenica, si è disputata stamattina la finale del WTA 250 di Iasi 2026. Sulla terra battuta rumena è arrivato il trionfo a sorpresa della trentenne egiziana Mayar Sherif (n.73 al mondo), che ha ottenuto così il secondo titolo della carriera nel circuito maggiore (dopo Parma 2022) usufruendo del ritiro per problemi fisici della spagnola Paula Badosa sul punteggio di 6-4 4-0. La 28enne di origini newyorkesi può comunque consolarsi con il ritorno in una finale WTA dopo due anni e soprattutto con la certezza di entrare direttamente nel main draw degli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, Mayar Sherif domina e poi vince la finale per ritiro di Badosa

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Mayar Sherif Storms Into UniCredit Iai Open Final with Straight-Sets Victory

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