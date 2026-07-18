Le finali del torneo WTA 250 di Iasi si svolgeranno domani e vedranno opposte due giocatrici. La prima finalista è una tennista spagnola, mentre l’altra è una atleta egiziana. Entrambe hanno vinto le rispettive semifinali disputate sulla terra battuta outdoor nella cittadina romena. Il match finale deciderà il vincitore del torneo, che si svolge nel contesto della manifestazione di singolare femminile.

Il tabellone principale di singolare femminile degli Iasi Open 2026 di tennis, in corso nella medesima cittadina romena, conosce il nome delle due finaliste che domani si daranno battaglia per il titolo sulla terra battuta outdoor del torneo di categoria WTA 250. Nella parte alta del tabellone l’egiziana Mayar Sherif liquida la testa di serie numero 3, l’ucraina Oleksandra Oliynykova, sconfitta con lo score di 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Sherif scappa sul 2-0, ma subito viene ripresa sul 2-2, poi l’equilibrio dura fino al 3-3. A seguire non c’è più storia, con l’egiziana che vince 9 dei successivi 10 game giocati: ne arrivano 4 consecutivi per il 6-3 1-0, poi l’ucraina tiene la battuta per l’1-1 nella seconda frazione, ma Sherif inanella altri 5 game di fila per il 6-1 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, la finale sarà tra Paula Badosa e Mayar Sherif

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