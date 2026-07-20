Nel main draw del WTA 250 di Amburgo, Bondar e Kalinina hanno vinto all’esordio, eliminando Podoroska e Quevedo. La giornata si è conclusa con sei incontri e l’eliminazione dell’unica italiana in tabellone, Jessica Pieri. Sono stati disputati tre match sul campo in terra battuta outdoor degli Hamburg Ladies Open 2026. Le qualificazioni si sono chiuse con le ultime sfide, completando il quadro del torneo.

Nella giornata in cui si concludono le qualificazioni, con 6 incontri e l’eliminazione dell’unica azzurra presente nel tabellone cadetto, Jessica Pieri, scatta anche il main draw del WTA 250 di Amburgo, in Germania: sulla terra battuta outdoor degli Hamburg Ladies Open 2026 di tennis, sono tre i match odierni del tabellone principale. In serata l’unico match della parte alta del main draw premia la numero 4 del seeding, la magiara Anna Bondar, che piega la nipponica Moyuka Uchijima, sconfitta con lo score di 7-5 6-4 in due ore di gioco, con break decisivi nel dodicesimo game del primo set e nel decimo del secondo. Nalla parte bassa del... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Amburgo 2026, Bondar e Kalinina vincono all’esordio. Eliminate Podoroska e Quevedo

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2026 Rabat Open | Anhelina Kalinina v. Anna Bondar | WTA QF Highlights

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