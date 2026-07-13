WTA Iasi 2026 Bondar e Marcinko agli ottavi Fuori Lepchenko e Podoroska

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bondar e Marcinko si sono qualificate per gli ottavi nel torneo WTA 250 di Iasi, in Romania. Lepchenko e Podoroska sono state eliminate al primo turno. Il torneo sulla terra battuta outdoor è iniziato oggi, senza giocatrici italiane nel tabellone principale. Il primo turno continuerà domani con altri incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si torna a giocare sulla terra battuta outdoor europea con il torneo WTA 250 di Iasi, in Romania, scattato quest’oggi e privo di giocatrici italiane nel tabellone principale: scattato il primo turno, che proseguirà domani, con i primi quattro incontri previsti. Nella parte alta del main draw avanza senza problemi l’armena Alina Charaeva, che liquida l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva con lo score di 6-0 6-1, mentre vince in rimonta la wild card transalpina Clara Burel, che elimina la lucky loser statunitense Varvara Lepchenko, sconfitta per 2-6 7-5 6-3. Nella parte bassa del tabellone, invece, passa il turno la numero 7 del seeding, la... 🔗 Leggi su Oasport.it

wta iasi 2026 bondar e marcinko agli ottavi fuori lepchenko e podoroska
© Oasport.it - WTA Iasi 2026, Bondar e Marcinko agli ottavi. Fuori Lepchenko e Podoroska
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WTA Eastbourne 2026, Keys approda agli ottavi di finale. Fuori Paolini e KrejcikovaNella seconda giornata del torneo WTA di Eastbourne, Madison Keys, numero due del seeding, ha vinto il suo match e si è qualificata per gli ottavi di...

WTA Rabat 2026, le semifinali saranno Udvardy-Kalinina e Teichmann-MarcinkoOggi si svolgono i quarti di finale del WTA 250 di Rabat, in Marocco, su campi in terra battuta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web