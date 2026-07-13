WTA Iasi 2026 Bondar e Marcinko agli ottavi Fuori Lepchenko e Podoroska
Bondar e Marcinko si sono qualificate per gli ottavi nel torneo WTA 250 di Iasi, in Romania. Lepchenko e Podoroska sono state eliminate al primo turno. Il torneo sulla terra battuta outdoor è iniziato oggi, senza giocatrici italiane nel tabellone principale. Il primo turno continuerà domani con altri incontri.
Si torna a giocare sulla terra battuta outdoor europea con il torneo WTA 250 di Iasi, in Romania, scattato quest’oggi e privo di giocatrici italiane nel tabellone principale: scattato il primo turno, che proseguirà domani, con i primi quattro incontri previsti. Nella parte alta del main draw avanza senza problemi l’armena Alina Charaeva, che liquida l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva con lo score di 6-0 6-1, mentre vince in rimonta la wild card transalpina Clara Burel, che elimina la lucky loser statunitense Varvara Lepchenko, sconfitta per 2-6 7-5 6-3. Nella parte bassa del tabellone, invece, passa il turno la numero 7 del seeding, la... 🔗 Leggi su Oasport.it
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