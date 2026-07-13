wta iasi 2026 bondar e marcinko agli ottavi fuori lepchenko e podoroska

Notizia in breve

Bondar e Marcinko si sono qualificate per gli ottavi nel torneo WTA 250 di Iasi, in Romania. Lepchenko e Podoroska sono state eliminate al primo turno. Il torneo sulla terra battuta outdoor è iniziato oggi, senza giocatrici italiane nel tabellone principale. Il primo turno continuerà domani con altri incontri.