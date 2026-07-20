Nel cuore dell’Africa, un gruppo armato, legato alla Wagner, continua a operare in modo clandestino. Si occupa di estrazione di oro, traffico di tramadolo e controllo delle rotte commerciali, oltre a sostenere le milizie armate locali. La presenza di questa organizzazione in un paese chiave della regione permette di mantenere la propria influenza e di finanziare le attività sul territorio.

Dalle miniere d’oro al traffico di tramadolo, fino al controllo delle rotte commerciali e delle milizie armate. Così ciò che resta della Wagner continua a finanziare la propria presenza nella Repubblica Centrafricana, snodo strategico dell’influenza russa nel continente. Al centro del nuovo business c’è un analgesico oppioide normalmente utilizzato per attenuare dolori di intensità moderata o durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico. Se consumato in quantità molto superiori a quelle terapeutiche, tuttavia, il tramadolo produce effetti stimolanti, riduce la percezione della fatica e può provocare una forte dipendenza. Per questo in diverse aree dell’Africa è conosciuto come la «cocaina dei poveri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Wagner, oro e tramadolo: il nuovo impero clandestino nel cuore dell’Africa

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