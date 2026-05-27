Il Besta ha presentato il progetto “Dream, viaggio nel cuore dell’Africa”, un’iniziativa che combina ricerca scientifica e assistenza umanitaria. L’ospedale, noto per l’eccellenza, si impegna anche a portare cure in zone remote, dove l’accesso alle strutture sanitarie è limitato. La missione prevede l’invio di team medici e strumenti in aree svantaggiate. L’obiettivo è offrire assistenza a chi vive in condizioni di difficoltà.

Non solo eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale: il Besta è anche un luogo in cui cura, solidarietà e passione si incontrano per guardare oltre i confini dell’ospedale e raggiungere chi vive in contesti dove l’accesso alle cure è ancora difficile. È questo il cuore di “Dream. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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The City Where It Never Rains – Overlanding Africa

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