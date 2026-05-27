Un team di medici, infermieri e ricercatori dell'Istituto Besta ha organizzato un evento a Milano, intitolato “Dream, viaggio nel cuore dell’Africa”. L’iniziativa mira a portare attenzione alle sfide sanitarie nei contesti africani, coinvolgendo il pubblico e condividendo progetti di solidarietà. L’evento si è svolto il 27 maggio 2026, con presentazioni e testimonianze sul lavoro svolto in aree dove l’accesso alle cure è limitato.

Milano, 27 maggio 2026 – Non solo eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale: il Besta è anche un luogo in cui cura, solidarietà e passione si incontrano per guardare oltre i confini dell’ospedale e raggiungere chi vive in contesti dove l’accesso alle cure è ancora difficile. È questo il cuore di “Dream, viaggio nel cuore dell’Africa”, lo spettacolo della compagnia amatoriale Besta on Stage in scena il 4 giugno alle 20.30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber dopo il successo delle due date al Teatro Silvestrianum. I biglietti sono acquistabili su Ticketone. La raccolta fondi. L’obiettivo è raccogliere fondi per il progetto internazionale “Dream”, attivo in Malawi e Mozambico, che il Besta da anni supporta con il dott. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Dream, viaggio nel cuore dell’Africa’: medici, infermieri, ricercatori e personale dell’Istituto Besta tornano in scena a Milano

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