Volvo EX60 la prova de Il Fattoit – L’elettrica da 810 km che inaugura una nuova era – FOTO

È stata presentata una nuova macchina elettrica, la Volvo EX60. Si tratta di un SUV che può percorrere fino a 810 chilometri con una sola carica. La casa automobilistica ha definito il modello come un punto di svolta per la transizione elettrica dell’azienda. La vettura è stata testata e mostrata in diverse foto, senza ulteriori dettagli tecnici o commenti.

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Volvo EX60, debutta il nuovo Suv elettrico da 800 km di autonomia

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