volvo ex60 su strada con la p6 da oltre 600 km di autonomia

Notizia in breve

La Volvo EX60 elettrica, equipaggiata con la batteria P6, ha percorso oltre 600 km con una singola carica. La vettura presenta tempi di ricarica più brevi rispetto ai modelli precedenti e una maggiore autonomia, grazie alla batteria più grande e a tecnologie avanzate. La nuova versione si rivolge a chi cerca un veicolo elettrico con prestazioni estese e tempi di ricarica ridotti.