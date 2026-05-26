Volvo EX60 su strada con la P6 da oltre 600 km di autonomia
La Volvo EX60 elettrica, equipaggiata con la batteria P6, ha percorso oltre 600 km con una singola carica. La vettura presenta tempi di ricarica più brevi rispetto ai modelli precedenti e una maggiore autonomia, grazie alla batteria più grande e a tecnologie avanzate. La nuova versione si rivolge a chi cerca un veicolo elettrico con prestazioni estese e tempi di ricarica ridotti.
La consapevolezza di come la transizione energetica passi da una buona dose di realismo ha spinto Volvo a confermare il ruolo centrale delle motorizzazioni ibride a benzina per i prossimi anni. Scelta che di fatto non rallenta lo sviluppo del progetto elettrico, che anzi rimane un pilastro fondante della strategia globale, specialmente nei contesti urbani e nei mercati pronti a recepire questa tecnologia. Con la nuova EX60 la transizione non viene quindi proposta come un'alternativa forzata imposta dall'alto, bensì come una scelta consapevole rivolta all'utente realmente interessato. Resa ancora più concreta da un listino che si posiziona sulla stessa linea delle varianti a benzina elettrificate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Volvo EX60, debutta il nuovo Suv elettrico da 800 km di autonomia
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