Jeep Compass 4xe la prova de Il Fattoit – L’elettrica che non rinuncia all’off-road – FOTO

Una prova condotta da Il Fatto.it ha testato la Jeep Compass 4xe, un modello ibrido plug-in che combina motore elettrico e motore a benzina. La vettura mantiene capacità off-road, tipiche del marchio, senza rinunciare alla propulsione elettrica. Sono state pubblicate foto che mostrano l’interno e l’esterno del veicolo, evidenziando le caratteristiche tecniche e di design. La prova si è concentrata anche sulla performance su strada e sui sistemi di assistenza alla guida.

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© Ilfattoquotidiano.it - Jeep Compass 4xe, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica che non rinuncia all’off-road – FOTO

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Jeep Compass 2026 POV Test Drive | Electric 213 hp Summit

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