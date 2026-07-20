Durante un concerto estivo, una cantante italiana è caduta dal palco, interrompendo lo spettacolo. L’incidente ha causato paura tra il pubblico e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La cantante è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute attuali. L’evento ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e le autorità locali.

Momenti di grande paura durante un concerto estivo che fino a pochi istanti prima stava regalando musica ed entusiasmo al pubblico. Quella che doveva essere una serata di festa si è improvvisamente trasformata in un’emergenza quando l’artista, nel tentativo di avvicinarsi ai fan presenti sotto il palco, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto davanti agli spettatori. L’incidente è avvenuto nel corso dell’esibizione gratuita organizzata in piazzale Cristoforo Colombo, a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La caduta è stata improvvisa: mentre stava interpretando il brano “Briciole”, la cantante non si sarebbe accorta del termine del palco e sarebbe scivolata, finendo violentemente a terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Volo terribile”. La cantante italiana crolla dal palco, concerto interrotto: la corsa in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Volo - Nelle tue mani - Vita! Il concerto 22/06/2026

Notizie e thread social correlati

“Un volo terribile”. La cantante italiana crolla dal palco, concerto interrotto: la corsa in ospedaleDurante un concerto estivo, una cantante italiana è caduta dal palco, interrompendo lo spettacolo.

Noemi ricoverata in ospedale, la cantante cade dal palco durante un concerto a San Salvo MarinaDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante romana è caduta dal palco mentre salutava il pubblico dopo aver eseguito un brano.

Si parla di: Volo terribile. La cantante italiana crolla dal palco, concerto interrotto: la corsa in ospedale; Un volo terribile La cantante italiana crolla dal palco concerto interrotto | la corsa in ospedale.