Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante romana è caduta dal palco mentre salutava il pubblico dopo aver eseguito un brano. La caduta è avvenuta nel piazzale Cristoforo Colombo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La cantante è stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell’incidente.

Roima, 20 luglio 2026 – Paura per Noemi, la cantante romana è caduta dal palco a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, in piazzale Cristoforo Colombo, mentre stava salutando il pubblico dopo aver eseguito uno dei suoi brani. La cantante è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Al momento le condizioni dell'artista non sono note. “Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”, ha fatto sapere il Comune di San Salvo in una nota. “Per rispetto nei confronti dell'artista e di quanto accaduto", l'Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per ieri sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Noemi ricoverata in ospedale, la cantante cade dal palco durante un concerto a San Salvo Marina

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