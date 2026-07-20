Durante un concerto estivo, una cantante italiana è caduta dal palco, interrompendo lo spettacolo. L’incidente ha causato grande spavento tra il pubblico, e la cantante è stata immediatamente portata in ospedale. La performance è stata sospesa e il pubblico è stato invitato a lasciare la zona. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della cantante. La produzione sta valutando le cause dell’incidente.

Momenti di grande paura durante un concerto estivo che fino a pochi istanti prima stava regalando musica ed entusiasmo al pubblico. Quella che doveva essere una serata di festa si è improvvisamente trasformata in un’emergenza quando l’artista, nel tentativo di avvicinarsi ai fan presenti sotto il palco, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto davanti agli spettatori. L’incidente è avvenuto nel corso dell’esibizione gratuita organizzata in piazzale Cristoforo Colombo, a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La caduta è stata improvvisa: mentre stava interpretando il brano “Briciole”, la cantante non si sarebbe accorta del termine del palco e sarebbe scivolata, finendo violentemente a terra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Un volo terribile”. La cantante italiana crolla dal palco, concerto interrotto: la corsa in ospedale

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Il Volo - Nelle tue mani - Vita! Il concerto 22/06/2026

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