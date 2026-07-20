Era stato accompagnato all'ospedale "Perrino" di Brindisi per l'estrazione dei dardi del taser utilizzato dai carabinieri per immobilizzarlo dopo un intervento nella sua abitazione. Poco dopo, approfittando di una richiesta di andare in bagno, un 28enne originario di Oria, agli arresti domiciliari a Latiano, ha divelto una finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano. Nella caduta ha riportato diverse ferite, ma le sue condizioni non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra domenica e lunedì era stata la compagna a chiedere l'intervento del 118 perché il giovane aveva accusato un malore, probabilmente in seguito all'assunzione eccessiva di farmaci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Volo dal secondo piano dell'ospedale: era stato fermato col taser

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Bambino di un anno e mezzo precipita dal secondo piano: «La sorellina ha provato a trattenerlo»

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