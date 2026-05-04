Minaccia la Polizia con un grosso ramo fermato col taser e arrestato

Nella serata di ieri, nella periferia di Modena, si sono verificati momenti di tensione quando un uomo di 22 anni di origini egiziane ha minacciato gli agenti di polizia con un grosso ramo. Dopo aver tentato di opporsi, è stato colpito con un taser e successivamente arrestato. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con la presa in custodia del giovane.

Momenti di forte concitazione si sono vissuti nella prima serata di ieri alla periferia di Modena. L'episodio, culminato con l'arresto di un 22enne di origini egiziane, si è verificato intorno alle 19.30 all'altezza della rotonda che incrocia via delle Suore e via La Marmora.A far scattare.🔗 Leggi su Modenatoday.it Why This Officer Chose A Squad Car Over a Taser Notizie correlate Tenta rapina con un sasso e un bastone, 30enne fermato col taserIl 7 aprile scorso, i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Legnago sono intervenuti d'urgenza nei pressi di un supermercato a... Lite in famiglia, poi aggredisce i carabinieri con una pala: fermato col taser e portato in carcereTempo di lettura: 2 minutiSerata di tensione quella di ieri, domenica 19 aprile, a Mondragone, dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosinone: denunciata dalla Polizia di Stato una donna che minaccia con delle forbici alcuni passanti. - Polizia di Stato; Minaccia passanti con un pugnale ma alla vista del taser della polizia si arrende subito: arrestato; Minaccia i passanti con un pugnale di 25 cm: arrestato dalla Polizia; Mazza chiodata e accendino, minaccia di dare fuoco al comando di polizia - BresciaToday. Percosse e minacce «Se mi lasci ti ammazzo». Scatta braccialetto elettronico e divieto di avvicinamentoVentimiglia. Nella serata di domenica 26 aprile, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Ventimiglia, a seguito di una veloce attività investigativa, coordinata dal Dirigente Vice Questore Pa ... riviera24.it Paura per la strada a Frosinone, passanti minacciati con le forbici da una donna in stato di agitazioneDonna denunciata a Frosinone per minacce e porto di oggetti atti ad offendere: fermata dalla Polizia mentre agitava forbici in strada. virgilio.it : La diffusione del cinipide del castagno minaccia la produzione in Campania. Coldiretti chiede alla Regione l'istituzione immediata di un tavolo tecnico e interventi di lotta biologica - facebook.com facebook È ancora tensione tra Iran e Stati Uniti. Il Presidente americano annuncia una missione per far ripartire le navi ferme nello Stretto di Hormuz. L'esercito di Teheran minaccia. x.com