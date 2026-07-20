Volevano copiare il Superbowl unendo Madonna a Bieber senza senso | il flop musicale della finale Mondiale 2026
Durante la finale dei Mondiali 2026, l'halftime musicale ha presentato uno spettacolo con artisti come Madonna e BTS, ma è stato giudicato un fallimento. La FIFA ha scelto di seguire il modello del Super Bowl, unendo star di fama internazionale, senza adattare il format alle caratteristiche del calcio. Lo show ha avuto critiche per la mancanza di coerenza tra musica e sport, risultando fuori tono rispetto all'evento.
Con l'Halftime musicale durante la finale dei Mondiali La FIFA copia il SuperBowl senza capirne la logica: anche con star come Madonna e BTS, lo show tradisce il ritmo e l'identità del calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Shakira, Madonna, Justin Bieber, Robbie Williams y BTS actuarán en la Final del Mundial |RTVE
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