Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, l’intervallo della finale è diventato un vero e proprio spettacolo musicale. Al MetLife Stadium, si sono esibiti artisti come Madonna, Shakira e Justin Bieber, con uno show che ha unito musica e riferimenti al calcio. La Fifa ha organizzato un half time show con ospiti internazionali, confermando la volontà di trasformare l’evento in un grande spettacolo sportivo e musicale.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, l’intervallo della finale è diventato un vero e proprio half time show. Il MetLife Stadium ha ospitato uno spettacolo ricco di musica, ospiti internazionali e riferimenti al mondo del calcio, confermando la volontà della Fifa di trasformare l’evento nel più grande show sportivo del pianeta. Madonna con Ronaldinho e Ronaldo (Tom Wellerpicture-alliancedpaAP Images) L’apertura con Madonna. Ad aprire lo spettacolo è stata Madonna, che ha infiammato il MetLife Stadium interpretando Music, uno dei suoi successi più celebri degli anni Duemila. Durante la performance sono apparsi anche due autentiche leggende del calcio brasiliano, Ronaldo e Ronaldinho, accolti dall’ovazione del pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Madonna, Shakira e Justin Bieber: l’half time show della finale

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Justin Bieber, Madonna, Shakira and BTS confirmed for 2026 FIFA World Cup halftime show

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Madonna, Shakira + Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel & PS22 Chorus (feat. Coldplay) - FIFA World Cup 2026 Halftime Show (Teaser Poster) reddit

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