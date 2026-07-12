Durante la pausa della finale dei Mondiali 2026, il 19 luglio, nello stadio del New Jersey, si terrà un concerto con artisti come Bieber, Madonna, Coldplay e BTS. Lo spettacolo durerà 15 minuti e sarà anche un evento benefico. È la prima volta che un'interruzione musicale di questa portata si svolge durante la finale della Coppa del Mondo, che quest’anno segna un record di partecipazione e interesse globale.

Il 19 luglio 2026, quando le due squadre finaliste torneranno negli spogliatoi del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, appena fuori New York, per i consueti 15 minuti di pausa, sugli spalti succederà qualcosa che non si è mai visto in 90 anni di storia della Coppa del Mondo. Al posto del silenzio abituale, un palco. Al posto dei soliti minuti vuoti, 11 minuti di musica dal vivo con alcune delle voci più ascoltate del pianeta, da Justin Bieber a Madonna. È il primo halftime show della storia dei Mondiali, costruito sul modello che ha reso leggendario l’intervallo del Super Bowl e pensato per proiettare il calcio al centro dell’intrattenimento globale. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Justin Bieber, Madonna, Coldplay e BTS nell'halftime della finale dei Mondiali 2026: la prima volta di uno show che è anche beneficenza

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Justin Bieber, Coldplay y Shakira compartirán escenario en la final del Mundial

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Madonna, Shakira + Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel & PS22 Chorus (feat. Coldplay) - FIFA World Cup 2026 Halftime Show (Teaser Poster) reddit

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