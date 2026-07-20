Vlahovic-Juve ennesimo terremoto | spuntano le cifre per la firma

Dopo la scadenza del contratto, l’attaccante serbo è rimasto senza squadra. Durante una partita amichevole tra la Juventus e il Basilea, si è notato che il club sta cercando di rafforzare il settore offensivo in modo rapido. Le cifre per la firma sono emerse, indicando un possibile nuovo accordo. La situazione ha suscitato molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

L’attaccante serbo è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con i bianconeri: ecco cosa sta succedendo. La gara amichevole tra Juventus e Basilea ha evidenziato la necessità da parte del club allenato da Luciano Spalletti di rinforzare con urgenza il reparto offensivo. David e Openda sembrano destinati a fare le valigie, mentre in entrata continuano i contatti con Paris Saint-Germain e Parma per i cartellini di Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Attenzione, inoltre, alla situazione di Dusan Vlahovic che è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. L’attaccante... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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