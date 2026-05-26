Il centrocampista azzurro potrebbe tornare in discussione per un trasferimento alla Juventus. Dopo la conquista dello scudetto, l’Inter sta valutando le offerte e le cifre richieste. La trattativa potrebbe riaccendersi se le parti trovano un accordo economico. La Juventus ha mostrato interesse, e le trattative potrebbero riprendere nelle prossime settimane. La possibilità di un trasferimento resta aperta, con le cifre come elemento chiave.

Dopo la conquista dello scudetto l’Inter è già al lavoro in vista del mercato estivo: occhio alla situazione del centrocampista azzurro. Nell’ultimo periodo è stato impiegato davvero poco, perdendo giorno dopo giorno diverse posizioni nelle gerarchie del tecnico Chivu. La stagione di Davide Frattesi si è appena conclusa e già si parla di un suo imminente addio all’ Inter, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso. Frattesi – Calciomercato.it – Ansa Foto Frattesi non sembra rientrare nei piani dell’Inter in vista del prossimo anno e lo stesso Chivu non si opporrebbe alla sua partenza: proprio per questo motivo, potrebbe tornare d’attualità la pista che porta alla Juventus con Luciano Spalletti che stravede per il centrocampista romano classe ’99. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Frattesi-Juve, la pista può riaprirsi: spuntano le cifre

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Frattesi-Juve bloccato, BOMBA Tonali e piano per il Colpo INTER

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