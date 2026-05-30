Rinnovo Vlahovic | il serbo apre all’offerta biennale della Juve la partita si sposta sul bonus alla firma Tutte le cifre
Il calciatore serbo ha accettato un contratto biennale con la Juventus, con un compenso di 6 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il rappresentante del giocatore, anche padre e agente, ha richiesto una commissione significativa. La trattativa si concentra ora sulla questione del bonus alla firma e sulla quota della commissione. La firma potrebbe essere formalizzata a breve, con le parti che discutono ancora i dettagli economici.
di Luca Fioretti Il serbo apre all’offerta biennale da 6 milioni più bonus, ma il padre-agente Milos chiede una maxi commissione. La situazione. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus potrebbe clamorosamente tingersi ancora di bianconero. Nonostante le recenti e insistenti voci di un addio a parametro zero dovute all’imminente scadenza contrattuale, le carte in tavola sembrano pronte a cambiare radicalmente. Il principale sponsor della permanenza del centravanti serbo è Spalletti, che sta spingendo in prima persona con i vertici della società per blindare il giocatore e garantirsi il suo apporto tecnico anche per le prossime stagioni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le parti hanno registrato una decisa e positiva accelerazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sarà RINNOVO | Vlahovic accetta l'offerta della Juventus
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VERTICE VLAHOVIC: Luciano Spalletti incontrerà John Elkann e spingerà con forza per il rinnovo di contratto di Dusan #Vlahovic. Il mister considera l'attaccante serbo fondamentale per il suo progetto alla #Juventus. [ @tuttosport] #Calciomercato #Juve x.com
Juventus-Vlahovic, il rinnovo resta un rebus: trattativa ferma sul fronte economicoLa Juventus e Dusan Vlahovic non trovano l’accordo per il rinnovo. Le richieste economiche del serbo e i limiti del club frenano la trattativa. tuttojuve.com
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Vlahovic-Juventus, il derby rilancia il serbo: la situazione sul rinnovoDusan Vlahovic ha trascinato la Juventus nelle ultime partite di campionato andando a segno contro Verona, Lecce e con una doppietta al Torino. juvenews.eu