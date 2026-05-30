Il calciatore serbo ha accettato un contratto biennale con la Juventus, con un compenso di 6 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il rappresentante del giocatore, anche padre e agente, ha richiesto una commissione significativa. La trattativa si concentra ora sulla questione del bonus alla firma e sulla quota della commissione. La firma potrebbe essere formalizzata a breve, con le parti che discutono ancora i dettagli economici.

di Luca Fioretti Il serbo apre all’offerta biennale da 6 milioni più bonus, ma il padre-agente Milos chiede una maxi commissione. La situazione. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus potrebbe clamorosamente tingersi ancora di bianconero. Nonostante le recenti e insistenti voci di un addio a parametro zero dovute all’imminente scadenza contrattuale, le carte in tavola sembrano pronte a cambiare radicalmente. Il principale sponsor della permanenza del centravanti serbo è Spalletti, che sta spingendo in prima persona con i vertici della società per blindare il giocatore e garantirsi il suo apporto tecnico anche per le prossime stagioni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra le parti hanno registrato una decisa e positiva accelerazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: il serbo apre all’offerta biennale della Juve, la partita si sposta sul bonus alla firma. Tutte le cifre

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Sarà RINNOVO | Vlahovic accetta l'offerta della Juventus

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VERTICE VLAHOVIC: Luciano Spalletti incontrerà John Elkann e spingerà con forza per il rinnovo di contratto di Dusan #Vlahovic. Il mister considera l'attaccante serbo fondamentale per il suo progetto alla #Juventus. [ @tuttosport] #Calciomercato #Juve x.com

Juventus-Vlahovic, il rinnovo resta un rebus: trattativa ferma sul fronte economicoLa Juventus e Dusan Vlahovic non trovano l’accordo per il rinnovo. Le richieste economiche del serbo e i limiti del club frenano la trattativa. tuttojuve.com

Domanda sincera su Vlahovic reddit

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