Rinnovo Vlahovic | il serbo apre all’offerta biennale della Juve la partita si sposta sul bonus alla firma Tutte le cifre

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore serbo ha accettato un contratto biennale con la Juventus, con un compenso di 6 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il rappresentante del giocatore, anche padre e agente, ha richiesto una commissione significativa. La trattativa si concentra ora sulla questione del bonus alla firma e sulla quota della commissione. La firma potrebbe essere formalizzata a breve, con le parti che discutono ancora i dettagli economici.

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di Luca Fioretti Il serbo apre all’offerta biennale da 6 milioni più bonus, ma il padre-agente Milos chiede una maxi commissione. La situazione. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  potrebbe clamorosamente tingersi ancora di bianconero. Nonostante le recenti e insistenti voci di un addio a parametro zero dovute all’imminente scadenza contrattuale, le carte in tavola sembrano pronte a cambiare radicalmente. Il principale sponsor della permanenza del centravanti serbo è Spalletti, che sta spingendo in prima persona con i vertici della società per blindare il giocatore e garantirsi il suo apporto tecnico anche per le prossime stagioni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, i contatti tra le parti hanno registrato una decisa e positiva accelerazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Sarà RINNOVO | Vlahovic accetta l'offerta della Juventus

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