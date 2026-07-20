Durante una competizione, il suo nome viene annunciato con il soprannome “Il Conte Vlad”. Nato due volte, ha trascorso l'infanzia in un orfanotrofio, ricordando solo giochi a -30°C. È stato adottato e ora sogna di partecipare a quattro Olimpiadi. La tensione prima dello start si percepisce chiaramente mentre si avvicina alla partenza, tra il silenzio e il rumore degli altri atleti pronti a gareggiare.

Giussano (Monza e Brianza) – Quando entra in batteria, e la tensione prima dello start diventa palpabile, mentre lo speaker pronuncia i nomi degli atleti pronti a partire, a risuonare è il soprannome che ormai gli hanno affibbiato: “In corsia due, il Conte Vlad!”. Si fa per ridere, ma è ormai naturale sentirselo dire per Vladimir Aceti, 27 anni, fra i nomi di punta dell’atletica leggera italian a. Specialista dei 400 metri. Punto di riferimento nella staffetta 4x4 della Nazionale. Palmarès importante in cui spicca un titolo Europeo Under 20, due Olimpiadi in carniere. Partiamo dalla ’sua’ Giussano, dove è cresciuto e si allena ancora oggi. Partiamo dal nome Vladimir. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vladimir Aceti: “Io, nato due volte. Voglio quattro Olimpiadi. Mi adottarono in orfanotrofio, dell’infanzia ricordo solo i giochi a -30°”

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