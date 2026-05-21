Il candidato sindaco nato a Roma difende la sua milanesità | Ognuno nasce due volte io ho scelto Milano

Un video sui social per difendere la sua “milanesità” nonostante sia nato a Roma. Lo ha pubblicato Antonio Civita, imprenditore (è il patron di Panino Giusto), ma soprattutto possibile candidato sindaco nel 2027 (lo ha cercato il centrodestra e lui si è detto disponibile). “Sui giornali leggo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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