I fine settimana erano fatti per attirare il grande pubblico: quindi montagne, montagne e montagne. Perché si dava per scontato che le grandi salite fossero una promessa di felicità, o comunque di spettacolo. Ma da quando c’è Tadej Pogacar le certezze sono venute meno. Una su tutte: nel ciclismo più spesso si perde, l’eccezione è quando vinci. Ma lui no: soltanto quest’anno lo sloveno ha corso 27 giorni e in 16 occasioni è arrivato davanti lui. E allora ecco che cambiano anche le corse. Fateci caso: nello scorso fine settimana il Tour de France ha proposto due tappe per velocisti (venerdì la Hagetmau-Bordeaux, sabato la Périgueux-Bergerac) e una per Mathieu van der Poel, la Malemort-Ussel di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' un Tour senza storia, giochi chiusi dopo la prima salita. Girmay: " A volte mi annoio pure io..."

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