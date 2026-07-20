Vitorchiano Grande partecipazione al 1° Raduno Fiat 500 Fuori Le Mura organizzato dall’omonima associazione
A Vitorchiano si è svolto il primo Raduno Fiat 500 “Fuori Le Mura”, organizzato dall’associazione dedicata. L’evento ha visto una notevole affluenza di appassionati, che hanno riempito le vie del centro storico con le loro vetture. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, con esposizioni e scambi tra gli appassionati di auto storiche. La giornata si è conclusa con un corteo e un momento di ritrovo tra gli iscritti.
Cronache Cittadine VITORCHIANO – Si è svolto con grande partecipazione a Vitorchiano il 1° Raduno Fiat 500 “Fuori le Mura”, evento promosso L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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