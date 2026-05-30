Garlenda si tinge di vintage | il grande raduno della Fiat 500
A Garlenda si è svolto un grande raduno dedicato alle Fiat 500 d’epoca, con numerosi appassionati provenienti da diverse regioni. La mostra ha presentato diverse vetture storiche del modello, attirando visitatori e collezionisti. Durante l’evento, sono state annunciate alcune novità espositive e si sono discusse le possibili ripercussioni sulla promozione turistica della Valle Lerrone, grazie alla partecipazione di equipaggi stranieri.
? Domande chiave Quali novità espositive troverai nella mostra dedicata al Cinquino nel paesaggio?. Come influenzerà la presenza degli equipaggi stranieri il turismo della Valle Lerrone?. Dove potrai approfondire la storia tecnica del modello nel corso dell'evento?. Perché la Fondazione Tribale Globale ha scelto questo tema per l'esposizione?.? In Breve Programma dal 3 al 5 luglio con mostre della Fondazione Tribale Globale. Accesso gratuito al Museo Multimediale Dante Giacosa per approfondimenti tecnici. Mostra fotografica Il Cinquino nel paesaggio italiano dedicata all'estetica del veicolo. Integrazione turistica tra appassionati e botteghe locali della Valle Lerrone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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