Garlenda si tinge di vintage | il grande raduno della Fiat 500

Notizia in breve

A Garlenda si è svolto un grande raduno dedicato alle Fiat 500 d’epoca, con numerosi appassionati provenienti da diverse regioni. La mostra ha presentato diverse vetture storiche del modello, attirando visitatori e collezionisti. Durante l’evento, sono state annunciate alcune novità espositive e si sono discusse le possibili ripercussioni sulla promozione turistica della Valle Lerrone, grazie alla partecipazione di equipaggi stranieri.