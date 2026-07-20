Alle 6 di questa mattina, nel Cremasco e nel Mantovano, si è verificata una forte grandinata. I chicchi di ghiaccio hanno causato danni a numerose auto parcheggiate e ai pannelli solari installati nelle aree interessate. La pioggia di grandi dimensioni ha interessato le zone tra Montodine e altre località vicine, provocando danni materiali visibili e danni alle strutture solari. Nessuna informazione su feriti o interventi di soccorso.

Montodine (Cremona), 20 luglio 2026 – Il maltempo ha nuovamente flagellato la Lombardia. Dopo il violento temporale di sabato sera a Milano e in altre province della regione, alle 6 di oggi, lunedì 20 luglio, c’è stata un’ennesima grandinata nel Cremasco e nel Mantovano, dove sono stati numerosi i danni alle auto e ai pannelli solari. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaconcerto-bad-bunny-la-maura-sospeso-tempesta-grandine-afla72q5 La grandinata nel Cremasco. Dopo quella di sabato sera, stamattina alle 6 una cella temporalesca si è abbattuta nel Cremasco e in alcune zone i chicchi di giaccio hanno raggiunto un diametro di 7 centimetri. Particolarmente colpite Montodine, Ripalta Cremasca, Chieve, Bagnolo Cremasco, Pizzighettone e Ostiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenta grandinata nel Cremasco e nel Mantovano, danni alle auto e ai pannelli solari

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