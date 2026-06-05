A Firenze sono state introdotte 500 nuove biciclette muscolari di Ride Movi, che sostituiscono i modelli precedenti e sono operative sulle strade della città. Queste biciclette sono dotate di mini-pannelli solari integrati nel cestino. Le nuove bici sono state messe in servizio a partire da oggi, sostituendo quelle precedenti. La misura riguarda l’intera flotta di biciclette condivise gestite dall’azienda.

Firenze, 5 giugno 2026 - A Firenze arrivano le nuove biciclette muscolari di Ride Movi, che sostituiscono le vecchie bici e che da oggi sono in servizio sulle strade fiorentine. Si tratta di un modello più comodo e funzionale con ruote più grandi e cambio a tre marce per affrontare anche le salite. Stamani il debutto in piazza Signoria alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio e di Alessandro Felici Ad di Ride Movi. Altre caratteristiche del modello Lite26 le ruote hanno la camera d’aria e il sellino più facile da regolare e ammortizzato con doppia imbottitura. Pesano 24 kg, 10 in meno rispetto all’e-bike, e, grazie al cambio Shimano a tre marce, anche le partenze e le salite diventano più agevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bike sharing, arrivano 500 nuove bici muscolari con mini-pannelli solari nel cestino

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