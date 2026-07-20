Una ragazza di 15 anni di Marciano della Chiana è diventata vice campionessa italiana di salto ostacoli ai Campionati Italiani di Stile H110. La giovane atleta ha conquistato il secondo posto in questa competizione nazionale.

MARCIANO DELLA CHIANA – Viola Sorrentino, quindicenne originaria di Marciano della Chiana, ha ottenuto il titolo di vice campionessa ai Campionati Italiani di Stile H110 di salto ostacoli. L’atleta ha conquistato la medaglia d’argento alla sua prima partecipazione alla massima competizione nazionale della disciplina. In gara con Dhea Firstlady, una cavalla sella italiana di sette anni con cui collabora dall’estate del 2024, la giovane amazzone ha totalizzato un punteggio di 87,75100 nella prima prova e di 81100 nella seconda. La specialità richiede non solo il superamento degli ostacoli, ma valuta anche la precisione tecnica, l’armonia tra cavallo e cavaliere e la qualità complessiva dell’esecuzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Viola Sorrentino di Marciano della Chiana è vice campionessa italiana di salto ostacoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marciano della Chiana sul podio d’Italia: Viola Sorrentino è vice campionessa italiana di salto ostacoliLa cavallerizza italiana si è piazzata seconda nel campionato nazionale di salto ostacoli.

L’arte del ciclismo in mostra nel castello di Marciano della ChianaIl castello di Marciano della Chiana ospiterà, a partire dalle 18, la mostra di pittura intitolata “Dal pedale alla tela”.