L’arte del ciclismo in mostra nel castello di Marciano della Chiana

Il castello di Marciano della Chiana ospiterà, a partire dalle 18, la mostra di pittura intitolata “Dal pedale alla tela”. La rassegna si svolgerà nella Sala Leonardo da Vinci e sarà dedicata al tema del ciclismo. L’evento presenta opere realizzate da diversi artisti e rappresenta un collegamento tra lo sport e l’arte visiva. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei prossimi giorni.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . La Sala Leonardo da Vinci diventerà il suggestivo scenario della mostra di pittura “Dal pedale alla tela” che verrà inaugurata alle 18.00 di sabato 9 maggio e che riunirà alcune delle opere più iconiche dell’artista spagnolo Miguel Soro, andando a offrire un viaggio visivo tra campioni, emozioni, memorie e fatiche collegate alla storia delle due ruote. L’esposizione, inserita tra gli eventi collaterali della dodicesima edizione de La Chianina Ciclostorica, resterà poi allestita e visitabile gratuitamente fino a domenica 14 giugno, permettendo di immergersi in un racconto artistico capace di coniugare sport, storia e passione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte del ciclismo in mostra nel castello di Marciano della Chiana Notizie correlate Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Marciano della Chiana Marciano della Chiana, visita della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafiaArezzo, 5 marzo 2026 – Oggi il Comune di Marciano della Chiana ha accolto la visita istituzionale della vicepresidente della Regione Toscana, Mia... Approfondimenti e contenuti L’arte del ciclismo in mostra nel castello di Marciano della ChianaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Piacere, Marciano! – Il borgo si racconta tra storia, arte e saporiArezzo, 7 aprile 2025 – Un’intera giornata per scoprire l’anima più autentica di Marciano della Chiana, tra cultura, tradizioni, artigianato e gusto: domenica 13 aprile arriva Piacere, Marciano!, la ... lanazione.it