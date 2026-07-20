Roma, 20 luglio 2026 – La vincita, lo smemorato e il richiamo. Potrebbe sintetizzarsi in questi tre passaggi il promemoria lanciato da SuperEnalotto nei confronti di uno sbadato (?) giocatore che lo scorso 14 maggio, a Bari, è stato baciato dalla dea bendata, tanto da assicurarsi una vincita di quasi 600mila euro con una giocata di appena due euro effettuata in un punto vendita di Sisal. Ma il fortunato sembra non volerne sapere di ritirare gli oltre 596mila euro vinti. La somma infatti non è mai stata reclamata da nessuno e, a distanza di oltre due mesi, quando mancano appena 23 giorni alla scadenza dei termini per la riscossione, è lo stesso SuperEnalotto a mandare un promemoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vince 596mila euro al SuperEnalotto ma non riscuote la somma. L’appello: “Termini in scadenza”

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SiVinceTutto SuperEnalotto - Estrazione e risultati 27/05/2026

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