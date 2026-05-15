Bari colpo al Superenalotto | 596mila euro in una tabaccheria storica

Una tabaccheria storica di Bari, attiva dal 1935, ha venduto una schedina vincente al Superenalotto, portando a casa una somma di circa 596 mila euro. Il punto vendita si trova in una zona centrale della città, noto per essere uno dei luoghi di riferimento per i clienti locali. La schedina vincente è stata acquistata di recente, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli sull’identità del gestore o sulla provenienza esatta della giocata.

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? Punti chiave Chi gestisce questa storica tabaccheria dal 1935?. Dove si trova esattamente il punto vendita vincente?. Come ha reagito il quartiere Libertà alla notizia?. Perché questa vincita sembra seguire un trend in città?.? In Breve Vincita da 596.800,07 euro registrata giovedì 14 maggio in via Tommaso Fiore 19.. Tabaccheria Ricevitoria n°14 gestita dalla famiglia Iannone dal lontano 1935.. Precedente vincita da 150mila euro nello stesso esercizio avvenuta a maggio scorso.. Altro 5+1 da 650mila euro vinto nel quartiere San Paolo a marzo.. Un unico 5+1 al Superenalotto da 596.800,07 euro ha colpito il quartiere Libertà di Bari nella giornata di giovedì 14 maggio, trasformando una normale giocata in un evento straordinario per la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, colpo al Superenalotto: 596mila euro in una tabaccheria storica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La fortuna bacia il quartiere Libertà di Bari: vinti 596mila euro con un 5+1 al SuperenalottoLa fortuna ha baciato il quartiere Libertà di Bari, dove è stato realizzato, nel concorso di giovedì 14 maggio, l'unico 5+1 della giornata al... Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, vinto un 5+1 da 596mila euro a BariEstratto un 5+1 da 596mila euro durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio: il jackpot è aumentato fino a 164,5 milioni. Superenalotto, 5+1 da 600mila euro a Bari in una tabaccheria del Libertà. L’unico in ItaliaLa combinazione vincente iocata nella tabaccheria di Sabino e Francesco Iannone di via Tommaso Fiore. Speriamo che questa vincita porti serenità ... msn.com SuperEnalotto, centrato un clamoroso 5+1 da quasi 600mila euroIl 6 continua a farsi desiderare, ma intanto a Bari qualcuno può già iniziare a sognare una vita completamente diversa. Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 14 maggio è stato infatti centrat ... giornalelavoce.it